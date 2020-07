Am kommenden Sonntag will Ubisoft im Rahmen einer Online-Präsentation unter anderem Gameplay-Szenen aus Assassin’s Creed Valhalla vorstellen. Nun ist vorzeitig schon ein Video aufgetaucht, das uns rund 30 Gameplay-Minuten zeigt. Wie lange das Video noch verfügbar sein wird, weiß man derzeit noch nicht. Also schnell ansehen, bevor es aus dem Netz genommen wird.

Wie schon in Assassin’s Creed Odyssey können die Spieler in Valhalla zwischen einer männlichen und einer weiblichen Version des Protagonisten Eivor wählen. In Odyssey verursachte diese Möglichkeit allerdings manchmal etwas merkwürdige Konstellationen und das Charaktergefühl blieb teilweise auf der Strecke. Auch kritisierten Spieler das Verhalten des Helden oder der Heldin, welches in verschieden Situationen zu sprunghaft war. Das soll laut den Entwicklern bei Valhalla diesmal nicht passieren.

Assassin’s Creed Valhalla soll später in diesem Jahr als Starttitel für PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht werden. Das Spiel wird auch für PlayStation 4 und Xbox One sowie für den PC veröffentlicht.