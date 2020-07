NACON hat während der Nacon Connect, der ersten digitalen Konferenz des Unternehmens, zahlreiche neue Projekte nethüllt, die gerade in Arbeit sind. Die Konferenz wurde abgehalten, um Spielern und Fans die Zukunft von NACON zu präsentieren, insbesondere die Projekte, die bei bei den zugehörigen Studios in Arbeit sind. NACON will damit den Wunsch unterstreichen, anspruchsvollen Spielern eine noch größere Vielfalt an Spielerfahrungen zu bieten. Wenn ihr den Stream verpasst habt, könnt ihr ihn hier nochmal sehen:

Hier die kurze Zusammenfassung:

Fans der World of Darkness konnten einen ersten Blick auf Teile des Gameplays von Werewolf: The Apocalypse – Earthblood werfen. Die Kämpfe in diesem action-orientierten Titel fokussieren sich auf die Werwolf-Form der Hauptfigur: Die Spieler stellen sich in dieser Gestalt zornentbrannt dem Bösen in Form des Ölkonzerns Endron entgegen.

Vampire: The Masquerade – Swansong wurde mit einem fesselnden, finsteren Mood-Trailer vorgestellt, der den Ton für dieses vielversprechende Narrative-RPG von Big Bad Wolf setzte.

Für Fans von Action-RPGs gab es ebenfalls gute Nachrichten – die Ankündigung von Steelrising, dem neuen Projekt des Entwicklungsstudios Spiders. Jehanne Rousseau und ihr Team versetzen die Spieler ins Herz eines alternativen Paris während der französischen Revolution, in dem eine Roboterarmee von König Louis XVI das französische Volk terrorisiert und unterdrückt. Aegis, die Hauptfigur, kämpft gegen diese Terrorherrschaft und versucht, den Lauf der Geschichte zu verändern.

RiMS Racing ist bei Raceward Studio in Arbeit, einem in Mailand ansässigen Veteranen-Team, das seit 20 Jahren Motorrad-Rennsimulationen entwickelt. Der neue Titel basiert auf einem einzigartigen und innovativen Konzept, das die Motorrad-Mechaniken zum Kernelement der Spielerfahrung macht. Fans werden das Verhalten der Maschine zu schätzen wissen, welches von der Entwicklungsarbeit profitiert, die KT Racing an ihrer hauseigenen Engine vorgenommen haben.

Bestätigt wurde zudem ein neuer Titel des Test Drive Unlimited-Franchise, der bei KT Racing in Arbeit ist. Test Drive Unlimited Solar Crown ist das ehrgeizige neue Projekt von Alain Jarniou und seinem Team. Auf ihrer Erfahrung bei der Produktion von Motorsport-Simulationen wie der WRC-Serie aufbauend, präsentieren KT Racing und NACON ihre neue Vision des Franchises. Test Drive Unlimited Solar Crown nutzt die vorhandene DNA der Serie, die auf der Begeisterung für schnittige Autos und den Genuss des Fahrens durch eine luxuriöse Inselwelt basiert, die 1:1 nachgebildet wurde. Die Spieler treten im Solar Crown gegeneinander an – einem geheimnisvollen Wettbewerb – um den Status ihres Charakters in der Community zu entwickeln.

Rogue Lords, entwickelt von Cyanide und Leikir, ist in einem barocken New England des 17. Jahrhunderts mit starkem Gothic-Einschlag angesiedelt. Die Spieler übernehmen die Rolle des Teufels, der auf die Erde zurückgekehrt ist, um die Mächte des Guten zu bekämpfen. Der einzigartige Grafikstil wird nicht nur Anklang bei Fans von Tim Burtons Filmen finden.

Roguebook ist ein Roguelike-Deck-Builder, der vom belgischen Studio Abrakam entwickelt wird, den Machern des Titels Faeria. Mit Unterstützung des renommierten Schöpfers von Magic: The Gathering, Richard Garfield, der seine Expertise als Co-Designer des Spiels einbringt, bietet Roguebook innovative Spielmechaniken und eine Welt, die Fans des Genres in ihren Bann ziehen wird.

Ebenfalls zu sehen waren neue Ausschnitte des Gameplays von WRC 9 und Tennis World Tour 2, die beide im September erscheinen.