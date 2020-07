Videospiele sind zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Genres und Typen, sodass mittlerweile wirklich jeder etwas Passendes findet. Zudem kann man auf fast jedem Endgerät spielen – auf dem Smartphone, Tablet, PC und auf dem Fernseher. Man kann alleine oder mit Freunden spielen, offline oder online und man kann sogar anderen Leuten beim Spielen in Echtzeit zuschauen.

Die Gaming-Industrie wächst ohne Unterlass stetig weiter und bringt immer verblüffendere Zahlen zum Vorschein. Das deutsche Gaming-Portal Only4gamers hat Anfang des Jahres einige spannende Statistiken zu unserer Lieblingsbranche zusammengetragen, welche wir hier für euch zusammenfassen möchten.

1. Es gibt mehr als 2,5 Milliarden Gamer auf der Welt

Videospiele haben die Welt im Sturm erobert. Wenn man bedenkt, dass das mal eben ein Drittel der Weltbevölkerung ist, dann ist die Zahl umso beeindruckender! Einfach heftig, wie viele Leute bereits Videospiele spielen.

Doch damit nicht genug, denn diese Zahl wächst weiter. Bereits nächstes Jahr soll es schon 2,7 Milliarden Gamer geben.

2. Die Videospiel-Industrie ist Milliarden wert

Als im Jahr 1971 nur rund 1 Milliarden USD umgesetzt wurden, stieg der globale Gesamtumsatz in 2019 auf 152 Milliarden an. Prognosen zufolge soll dieser Trend mit einem Wachstum von rund 20% anhalten und somit für noch mehr Umsätze sorgen. Zudem sind in diesen Zahlen noch nicht einmal Hardware-Verkäufe inbegriffen.

3. Asien-Pazifik ist umsatzstärkste Region

Wenig überraschend ist, dass die Region Asien-Pazifik mit dem stark wachsenden Mobile-Gaming Markt mit einem Umsatzanteil von 47% der Spitzenreiter ist. Allerdings holen die USA mit einem Wachstum von rund 12% rasant auf und euch europäische Märkte wie Deutschland, Frankreich und England entwickeln sich stark.

4. Mobile-Gaming auf dem Vormarsch

Mobile-Gaming ist ein gigantischer Wachstumsmarkt und stellt mit einem Umsatzanteil von 45% die größte Nische in der Gaming-Industrie dar. Mit einem jährlichen Wachstum von rund 10% ist hier auch erst mal kein Ende in Sicht. Diese Entwicklung zieht sich durch alle Genres und viele klassische Entwicklerstudios versuchen sich auf dem Mobile-Markt, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Wir dürfen gespannt sein, inwieweit Mobile-Gaming dem PC-Gaming weiterhin den Rang abläuft, oder ob sich die Gaming-Welt in Zukunft noch mehr um mobile Endgeräte dreht. Noch ist der PC die Nr.1 Plattform für Spieleentwickler, allerdings rangieren Smartphones und Tablets bereits auf Platz 2.

5. Die Playstation 2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten

Das Sony den Konsolenmarkt dominiert, sollte keine Überraschung sein. Trotzdem verblüfft die Zahl von rund 157 Millionen verkauften Playstation 2 Konsolen dann doch ein wenig. Der Nintendo DS ist mit 155 Millionen knapp dahinter, die Xbox 360 befindet sich mit 86 Millionen abgeschlagen auf Platz 8.

Ob Microsoft mit seiner neuen Xbox Series X endlich mal etwas aufholen kann, oder ob Sony seine dominierende Marktposition mit der Playstation 5 weiter ausbaut, bleibt abzuwarten.

6. Die Geschlechterverteilung ist ausgeglichen

Laut dem referenzierten Datensatz von NewZoo gibt es global betrachtet (auf Basis von 30 Ländern) 54% männliche und 46% weibliche Gamer. Dabei verteilen sich die Gamer auch relativ ausgeglichen auf verschiedene Altersgruppen, wobei die Gruppe der 21 bis 25-jährigen die größte darstellt.

7. Casual-Gamer am weitesten verbreitet

Es gibt einen erstaunlich großen Anteil an Gamern, die sich selbst als „Casuals“ beziehungsweise Gelegenheitsspieler bezeichnen. Die zweitgrößte Gruppe besteht aus den „Anfängern“, die Gruppe der angehenden eSports-Pros ist dahingegen recht klein.

Ist das ein Grund dafür, dass der Mobile-Markt so rasant wächst? Vielleicht teilweise.

8. Deutschland ist globaler Spitzenreiter im Daddeln

Zumindest bei der durchschnittlichen Spielzeit pro Woche: Mit rund 8 Stunden pro Woche verbringen Deutsche weltweit die meiste Zeit mit ihrem Hobby. Das mag niedrig klingen, ist aber im globalen Vergleich tatsächlich der höchste Wert.

9. eSports ist ein Wachstumsmarkt

Für das Jahr 2021 sind bereits Umsätze von rund 1.800 Millionen USD prognostiziert. Aber nicht nur die Umsätze steigen, sondern auch die weltweite Bekanntheit und damit die Zuschauerzahlen für eSports-Events. Dieser Trend soll sich auch zukünftig fortsetzen, wobei auch immer mehr größere Sportorganisationen ein Auge auf eSports werfen. Fußball-Clubs wie Schalke 04, VfL Wolfsburg oder Manchester City haben bereits ihre eigenen eSports-Teams gegründet, wahrscheinlich werden hier in Zukunft noch weitere Vereine nachziehen.

10. eSports-Turniere zahlen mehr Preisgeld, als manche Sportturniere

Der eSports-Markt ist nicht für Unternehmen, Sponsoren oder die Medien interessant, sondern auch für die Pro-Gamer an sich. Denn die Preisgelder für große Turniere in Spielen wie Fortnite oder Dota 2 übersteigen zum Großteil bereits Preisgelder von großen Sportturnieren wie der US-Open oder der Tour de France.

Fazit: Es bleibt spannend in der Gaming-Industrie!

Für uns Gamer sind diese Statistiken natürlich erfreulich. Egal ob PC-Gaming, Konsolen oder eben der „neuere“ Mobile-Markt, in allen Bereichen gibt es Wachstum. Schlussendlich profitieren wir passionierten Spieler davon, denn wer wünscht sich nicht mehr Games zum Daddeln? Ob und wie weit Mobile-Gaming weiter dominiert, ist gerade für den europäischen Markt unklar. Eins ist jedoch sicher: Gaming ist und bleibt Teil unseres Alltags.

Quelle: https://www.only4gamers.de/magazin/gaming-industrie-statistiken/