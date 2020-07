Im Rahmen von Ubisoft Forward hat Ubisoft einen neuen Gameplay-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. Auch das endgültige Releasedatum wurde bekannt gegeben.

Im Trailer wurden auch neue Features vorgestellt. So könnt ihr unter anderem beidhändig geführte Kämpfe, Raubzüge und Plünderungen begutachten. Die hierbei erbeuteten Schätze können in den Auf- und Ausbau eurer Siedlung gesteckt werden. Auch die offene Spielwelt wird in Form von Erkundungen ein wenig mehr unter die Lupe genommen. Je mehr ihr erkundet, umso mehr Geheimnisse Englands werdet ihr aufdecken.

Assassin’s Creed Valhalla erscheint am 17. November für PC, Playstation 4 Xbox One und Google Stadia. Natürlich können Konsolenspieler ohne zusätzliche Kosten bei Release der Next-Gen Konsolen zur neuen Version switchen.