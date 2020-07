Speedlink ist alten wie neuen Gamern ein Begriff. Das in Norddeutschland ansässige Unternehmen begann seine Geschichte in der Elektroniksparte schon 1974. Aus meiner eigenen Kindheit sind mir besonders die hervorragenden Joysticks der 80er Jahre noch gut in Erinnerung. Aus ihrem reichhaltigen Portfolio des Gaming Zubehörs haben wir uns diesmal zum Testen das Speedlink Quyre 7.1 Gaming Headset herausgesucht, ein Gaming Headset für weniger als 50 Euro, das erst seit Kurzem auf dem Markt ist.

Design und Komfort

Um eins klar vorweg zu nehmen, es wäre unfair ein Headset für unter 50 Euro mit den gleichen Maßstäben zu testen und zu bewerten, wie ein High End Headset für 300 Euro. Stattdessen nehmen wir als Referenz die Produkte anderer Mitbewerber aus der gleichen Preisklasse.

Beginnen wir also ganz oben, beim Bügel. Dieser ist aus zwei rund 8 Millimeter breiten Metallstreifen und einem dünnen Polster als Kopfablage. Das Headset sitzt damit besonders bei kleinen Köpfen recht locker, drückt aber bei großen Köpfen auch nicht unangenehm. Bei schnellen Kopfbewegungen kann das Quyre dadurch auch gerne mal verrutschen. Die Ohrmuscheln selbst fallen recht groß aus und drücken damit auch große Ohren nicht unangenehm zusammen. Bei den Ohrpolstern wurde auf sehr weiches Material zurückgegriffen, das sich sanft an den Kopf anschmiegt.

An der Rückseite der linken Ohrmuschel befinden sich die Bedienelemente zur Lautstärkeregelung und Mikrofon Stummschaltung, an der Vorderseite ist das Mikrofon angebracht. Das Auffälligste allerdings ist auf beiden Ohrmuscheln die RGB-Beleuchtung in Form eines kreisförmigen Fächers sowie einem beleuchteten Speedlink-Logo. Eine kleine Besonderheit ist die ebenfalls beleuchtete Mikrofonspitze, die recht stylisch aussieht.

Audio-Performance und Mikrofon

Der Sound des Quyre ist in Ordnung, wenn auch besonders bei den Höhen ein wenig dünn. Der Raumeffekt lässt sich durch eine Nachjustierung über den Equalizer der mitgelieferten Software verbessern. Ein besonders intensives Klangerlebnis kann man bei dem geringen Preis aber auch nicht erwarten, von daher stimmt hier das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut. An eine differenzierte Musikwiedergabe sollte aber besser gar nicht erst gedacht werden, dafür reichen die Trennungen zwischen den Frequenzen nur unzureichend aus. Als Einsteigermodell speziell zum Zocken ist das Quyre 7.1 aber durchaus brauchbar.

Speedlink Quyre 7.1 Gaming Headset

Das Mikrofon sitzt an einem dünnen, flexiblen Bügel, der nicht hochgeklappt werden kann. Es ist so konzipiert, daß seitlich vom Mund getragen wird, was die Störungen durch tiefe Frequenzen verringert und die Höhen gut aufnehmen kann. In unserem Test wurde die Freude über den guten Sprachklang leider durch die Anfälligkeit durch Nebengeräusche etwas getrübt. Alles in allem ist das Mikrofon wesentlich besser, als man es bei der niedrigen Preisklasse erwartet hätte.