Der von Final Strike Games in Zusammenarbeit mit Electronic Arts entwickelte Shooter Rocket Arena ist erst vor kurzem erschienen. Nun startet bereits die erste Season. Zur Einstimmung gibt es auch gleich einen Trailer.

Im Online-Shooter Rocket Arena tretet ihr in Dreierteams zusammen in einem 3 vs 3 Modus an. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Euren Ranglistenplatz verbessert ihr, in dem ihr euch gegen eure Gegner auf den Schlachtfeldern durchsetzt und die Matches gewinnt.

Rocket Arena ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.