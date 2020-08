Der preisgekrönte unabhängige Spieleentwickler Proletariat hat angekündigt, dass das noch in diesem Jahr erscheinende, magische Battle-Royale-Spiel Spellbreak einer der ersten Titel auf dem Markt sein wird, der bei Veröffentlichung Cross-Progression auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch unterstützt.

Spieler können einen Spellbreak-Account erstellen und auf jeder unterstützten Plattform darauf zugreifen, um ihren Spielverlauf, ihre Anpassungen und Statistiken zu behalten. Die Spieler können ihr Konto auch dazu nutzen, einfach Freunde zu finden und plattformübergreifende Teams zu bilden.

“Neue Pfade bei Multiplayer-Titeln zu beschreiten, war von Anfang an die Mission von Proletariat. Die Einführung von Cross-Progression bedeutet, dass die Spieler Spellbreak so spielen können, wie sie wollen, mit wem sie wollen und dabei immer den eigenen Fortschritt im Spiel vorantreiben können, egal auf welcher Plattform sie gerade spielen. Wenn sie auf ihrer PlayStation 4 zum Master Toxicologist aufgestiegen sind, bleibt ihnen die ganze Mühe, die sie investiert haben, erhalten, wenn sie sich am PC, der Xbox One oder der Nintendo Switch in das Spiel einloggen.“

Seth Sivak, CEO von Proletariat, Inc.