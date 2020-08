NetEase und CCP Games haben mit dem neu veröffentlichten EVE Echoes den beliebten Klassiker EVE Online nun auch für Android und iOS umgesetzt. Damit haben noch mehr EVE-Enthusiasten weltweit die Möglichkeit, das typische EVE-Gameplay auf ihren Handys zu genießen.

EVE Echoes ist ein next-gen Sandbox-MMO-Mobile Game, das auf dem preisgekrönten Space-MMO EVE Online basiert. In einem gigantischen Universum bestehend aus über 8.000 Sonnensystemen können Spieler in der Multiplayer-Sandbox New Eden frei Ressourcen sammeln, Gegenstände produzieren, in der komplexen In-Game-Wirtschaft handeln, auf Entdeckungsreise gehen und in gewaltigen PvP- und PvE-Schlachten antreten.

NetEase Games und CCP Games arbeiten daran, in Zukunft noch mehr Inhalte aus dem EVE-Universum auf die mobile Plattform zu portieren. Spieler können sich auf Features wie Souveränität und größere Schiffe freuen, die dank kontinuierlicher Updates ins Spiel implementiert werden. Weiter arbeite, sie fortwährend daran, unter Einbeziehung des Feedbacks, der Ideen und der Anregungen der EVE Echoes Community, das Spiel zu verbessern und zu bereichern. Zu einem späteren Zeitpunkt können Spieler sich schon auf Ankündigungen zu spannenden cross-over Events zwischen EVE Echoes und EVE Online freuen.

Jeder Spieler ist der Schmied seines eigenen Vermächtnisses in einem grenzenlosen Universum! EVE Echoes ist ab sofort über den App Store und Google Play verfügbar.