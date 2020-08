Entwickler Artefacts Studio und Publisher Dear Villagers (ScourgeBringer, Recompile) haben das neue Erscheinungsdatum für ihr Taktik-RPG The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos verraten. Das Spiel wird ab dem 17. September für Steam, den Epic Games Store und GOG erhältlich sein wird. Ursprünglich war das Spiel für den 27. August angekündigt.

Zudem wurde heute ein neuer Gefährten-Trailer veröffentlicht, der die Priesterin, den Barden und die Paladina zeigen. Spieler können einen der Gefährten wählen, um ihrer Gruppe beizutreten.

Die Paladina: Unhöflich, stark, gerecht

Echtes Talent beim Schaden austeilen und einstecken. Eine exzellente Kämpferin.

Nutzt seine Musik, um den Rest der Gruppe auf unterschiedliche Arten zu unterstützen.

Ihr Glaube macht sie zu einer Meisterheilerin. Perfekt für waghalsige Gruppen!

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG, das vor Charme, Humor und Chaos nur so strotzt! Spieler führen eine kunterbunte Truppe von ulkigen Helden an, die sich auf ein episches Abenteuer durch den schrecklichen Dungeon of Naheulbeuk bewegen. Das Team nutzt seine “Stärken” und sein “Wissen”, um alle Bösartigkeiten, die Schurke Zangdar entgegenstellt, zu meistern.

Das The Naheulbeuk Universum wurde vom französischen Autor John Lang geschaffen. Seine Wurzeln hat die Reihe in einem populären französischen Audio-Comedy-Format, das 2001 startet und eine Parodie auf Rollenspiele, Tabletop-Spiele und klassische Fantasy-Helden ist. Jetzt öffnet Naheulbeuk international seine Pforten und wird zum ersten mal als Videospiel spielbar sein!