Firaxis Games hat das August Update für Civilization 6 angekündigt. Dieses soll am 27. August erscheinen. Was euch erwartet, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Fortan wird es möglich sein, Einfluss auf die verschiedenen Naturwunder zu nehmen. Diese könnt ihr für die entsprechende Partie im Vorfeld festlegen. Dazu gesellt sich noch ein neuer Tech and Civic Shuffle Mode. Dieser Modus dürfte das Spiel ersichtlich schwieriger gestalten. Immerhin werdet ihr nun zum einen den Forschungsbaum nicht direkt angezeigt bekommen, zum anderen wird dieser auch noch zufällig bestimmt. Dies macht eine große Planung im Voraus so gut wie unmöglich.

Weitere Informationen zum August-Update soll es im Rahmen eines großen Livestreams geben. Dieser startet am 26. August, also einen Tag vor dem Release, auf dem offiziellen Twitch-Kanal.

Civilization 6 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.