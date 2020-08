Seit dem Release von Guild Wars 2 im Jahr 2012 war es bisher nur möglich, den Titel über den entsprechenden Launcher zu spielen. Dies wird sich noch in diesem Jahr ändern, denn ArenaNet bringt Guild Wars 2 zu Steam! Hier aber erst einmal ein wenig Nostalgie:

Der Guild Wars 2 Trailer zur Gamescom 2011

Ab November diesen Jahres kann Guild Wars 2 also auch über Steam bezogen werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Hier werden wir euch natürlich informieren, sollte es mehr Infos geben! Auch die beiden Add-Ons werden via Steam spielbar sein. Für 2021 ist dann auch schon ein drittes Add-On namens End of Dragons angekündigt.

Zudem stellt ArenaNet klar, dass bestehende Accounts NICHT mit der Steam-Version verknüpft werden können.