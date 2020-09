Entwickler Triple Topping hat heute mit einem neuen Trailer das Release-Datum für Welcome To Elk angekündigt. Das Adventure wird am 17. September auf Steam und Xbox One veröffentlicht.

Willkommen auf Elk! Eine fiktive Insel, die aus wahren Geschichten gestrickt ist. Als biografisches Adventure, das mit Mini-Games ausgeschmückt ist, erzählt Elk frohe, dunkle und aberwitzige sowie einzigartige Geschichten über Menschen, die von der Welt entweder vergessen wurden oder von der Gesellschaft ignoriert werden.

Die Abenteuer auf Elk basieren auf wahren Begebenheiten und werden von den Leuten, die sie erlebt haben, erzählt. So wie etwa Lauge, der in Grönland und im ländlichen Kalifornien gelebt hat (und zudem der Bruder von Elk-Director Astrid ist) und ganz nebenbei etwa einmal unabsichtlich beinahe Diamanten in Indien geschmuggelt hat. Außerdem hat er eine Freundschaft mit Anders begonnen, der wiederum schon gestorben ist – mindestens drei mal.

Du spielst Frigg, eine junge Tischlerin, die ihr stressiges Leben in der Stadt für eine Lehre in einem kleinen Dorf eintauscht. Wenn Frigg auf der Insel ankommt, fürchtet sie, vom langsameren Lebenstempo schnell gelangweilt zu sein (die haben auf Elk nicht mal Internet!), aber entdeckt schnell, dass sie mit dieser Annahme nicht falscher liegen könnte!

Die Geschichten reflektieren die dramatischen Wendungen unserer Leben – auf Elk weiß jeder, dass Humor, Liebe und Tod Hand in Hand gehen. Das Leben scheint manchmal schwierig zu sein, aber das nächste Lachen lässt nie lange auf sich warten.

Features