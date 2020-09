Bandai Namco hat Doraemon Story of Seasons neben Nintendo Switch und PC nun auch für die PlayStation 4 veröffentlicht. Zusätzlich ist ab heute auch ein Update für alle Plattformen verfügbar, das neue Möbel, zusätzliche Werkzeuge und andere Features beinhaltet, die das Gameplay bereichern.

Das Spiel ist das Resultat aus der Zusammenarbeit von Bandai Namco Entertainment Inc., Marvelous (Produktion) und Brownies (Entwicklung). Der titelgebende Katzenroboter aus der Zukunft hilft SpielerInnen, die in die Rolle des jungen Nobitas schlüpfen, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine gut laufende Farm aufzubauen. SpielerInnen können klassische “Story of Seasons”-Aktivitäten erleben, wie z.B. Pflanzen anbauen, die Farm bewirtschaften, Käfer sammeln und vieles mehr.

Neben Nobita werden SpielerInnen noch weitere bekannte Gesichter aus dem Doraemon-Franchise auf ihrer herzerwärmenden Reise antreffen. Neben ihrer Farm können sie auch helfen, die Stadt zu entwickeln, indem sie mit ihren Bewohnern interagieren und Freundschaften schließen. Doraemons geheime Werkzeuge werden ebenfalls in Doraemon Story of Seasons eine Rolle spielen.