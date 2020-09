Codemasters hat heute bestätigt, dass DIRT 5 nun am 6. November für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Der neue Veröffentlichungstermin ermöglicht Codemasters, alle Versionen des Spiels in einem kürzeren Zeitraum zu veröffentlichen. Derzeit rechnet das Unternehmen mit der Verfügbarkeit der neuen Konsolengenerationen rechtzeitig zur Weihnachtszeit.

„DIRT 5 hat bisher viel Lob erhalten und wurde zudem mit dem gamescom Award 2020 „Best Racing Game“ ausgezeichnet. Der neue Release-Termin erlaubt uns, die Veröffentlichungen der neuen Konsolengeneration noch weiter einzubeziehen, die wir zum Start der Weihnachtszeit erwarten.“ — Frank Sagnier, Chief Executive Officer

DIRT 5 wird am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.

Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DIRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Unterstützung.