Codemasters hat in den letzten Tagen gleich zwei neue Gameplay First Look-Videos zu DIRT 5 veröffentlicht. Das erste Video wirft einen ersten Blick auf Stampede. In dem Live-Action Video heizt ein Jimco Unlimited Truck durch die Wüste Arizonas und gibt nicht nur einen Eindruck von der neuen Strecke, sondern zeigt auch das dynamische Wettersystem: Ein aufziehender Sturm erzeugt eine einzigartige Renn-Atmosphäre.

Hartes und unverzeihliches Terrain, perfekt geeignet für Maschinen mit extremer Federung und Shock-Absorber, machen Stampede zweifellos herausfordernd. Die Strecke ist auf bis zu 12 Fahrzeuge ausgelegt.

„Stampede ist gekennzeichnet durch raues Terrain und die Möglichkeit für Fahrzeuge auf den vielen Schanzen abzuheben – Prädestiniert für Unlimited Trucks und Buggies. Mit zwölf Fahrzeugen auf der Strecke müssen Spieler die Ellenbogen ausfahren und die Nerven behalten, um zu siegen.“ Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters

In einem zweiten Video zeigen die neuen Path Finder was Steigungen und Action bedeutet. Geschwindigkeit ist nicht alles: Noch nie war Strategie und der Überlebenswille in einem DIRT-Spiel so zentral, wie in einem Path Finder.

In Path Finder-Events müssen Spieler Hürden und Hindernisse überwinden. Riesige Reifen, eine verrückte Federung und massig Power für maximalen Spaß.

DIRT 5 wird am 9. Oktober Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.