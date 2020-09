Activision und Toys for Bob haben einen neuen, kurzen Trailer zu Crash Bandicoot 4: It’s About Time veröffentlicht. Dieser konzentriert sich auf die anstehende Demo, die ab 16. September verfügbar sein wird.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll ein direkter und vollwertiger Nachfolger der beliebten Reihe von Naughty Dog werden. Wer Crash Bandicoot 4 als Download-Version erwirbt, bekommt zusätzlich zwei exklusive Skins! Als Vorbesteller-Bonus zur Disk-Version gibt es eine stylische Tragetasche dazu.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für Playstation 4 und Xbox One.