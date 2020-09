Was kommt dabei heraus, wenn sich zwei Marktführer aus verschiedenen Bereichen zusammenschließen? Richtig! Produkte, die Abnehmer beider Sparten ansprechen. Somit sind ASUS und IKEA nun eine Kooperation eingegangen, um die Republic of Gamers (ROG) Produkte von ASUS auf den passenden Möbeln von IKEA unterzubringen.

Dieser Schritt ist für IKEA nicht neu, denn bereits im Vorjahr hatte der schwedische Riese Gaming-Zubehör aus dem 3D-Drucker angekündigt. Die Ausweitung auf komplette Möbel war somit der nächste logische Schritt.

Was genau die beiden Häuser in der Pipeline haben, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. In einer Mitteilung ist die Rede von “einer Reihe erschwinglicher und ergonomischer Gaming-Möbel und Zubehör“. Die etwa 30 geplanten Produkte werden Anfang 2021 zuerst auf dem chinesischen Markt getestet, bevor im Oktober 2021 dann der restliche Markt erschlossen wird.

