Codemasters hat ein neues Gameplay-Video für DIRT 5 veröffentlicht, das Racing-Fans nach Marokko führt und dort das dynamische Wetter erleben lässt, wenn Ultra-Leicht-Off-Roader den Wüstenboden im plötzlich auftretenden Sandsturm umpflügen.

Land Rush Events führen in DIRT 5 rauhes Off-Road-Terrain und extreme Routenführung zusammen, um selbst hartgesottene Fahrer in zahlreichen Off-Road-Racern auf die Probe zu stellen. Wechselnde Wetterbedingungen während der Rennen machen das Erlebnis nicht nur spannender, sondern fordern selbst erfahrenste Fahrer auf die Probe, wenn sich sowohl Sicht als auch Fahrdynamik auf einen Schlag ändern.

DIRT 5 wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 und für PlayStation 5 später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DIRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Unterstützung.