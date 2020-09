Happinet hat angekündigt, dass ihr Strategie-RPG Brigandine: The Legend of Runersia ab dem 10. Dezember auf der PlayStation 4 verfügbar sein wird.

20 Jahre nachdem Brigandine erstmalig auf der PlayStation veröffentlicht wurde, erscheint Brigandine: The Legend of Runersia auf der PlayStation 4 als neues rundenbasiertes Strategiespiel in einer vertrauten Fantasiewelt, die von den erfahrenen Entwicklern zum Leben erweckt wurde, darunter Drehbuchautor Kenji Terada (Batman: Dark Tomorrow, FINAL FANTASY I – III), Art Director und Charakter-Designer Raita Kazama (Puzzle & Dragons, Xenoblade Chronicles) und Komponist Tenpei Sato (Brigandine: Grand Edition, Disgaea 1 -5).

Mit einer Fantasiewelt, die mit rundenbasierten Strategien erobert werden kann, bietet Brigandine: The Legend of Runersia unendlich packenden Spielspaß. Die Spieler wählen eine von sechs Nationen und übernehmen die Rolle eines Herrschers, der Runersia erobern will. Als Herrscher befehligen die Spieler mehr als 100 Runenritter in den sechs Nationen mit Truppen von Drachen, Ghulen und Feen in taktischen rundenbasierten Schlachten.

Features: