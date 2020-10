Ab Donnerstag kann die Beta zu Call of Duty: Black Ops Cold War exklusiv auf der Playstation 4 getestet werden. Ein entsprechend hierfür veröffentlichter Trailer stimmt noch einmal darauf ein.

Die erste betaphase läuft von 8. bis 12. Oktober, wie gesagt nur für Playstation 4. Die zweite Phase von 15. bis 19. Oktober wird dann auch für Xbox One bzw. PC Spieler, die über Battle.net vorbestellt haben, zugänglich sein.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Im späteren Verlauf wird der Titel auch auf den Next-Gen Konsolen veröffentlicht.