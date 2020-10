PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit Days Gone, Friday the 13th, MediEvil, Trine 4: The Nightmare Prince, RAD und MTX vs ATV All Out im Oktober viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Days Gone

Es benötigt viel Mut, um im riesigen und gefährlichen Open-World-Action-Adventure Days Gone von Bend Studio zu überleben. Spieler schlüpfen in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, der im pazifischen Nordwesten der USA einen neuen Lebensinhalt sucht. Nachdem die Menschheit von einer Katastrophe zerrüttet wurde und wilde Kreaturen – die Freaker – umherziehen, könnte jeder Fehltritt in Deacons neuem Leben in diesem todbringenden Land der letzte sein.

Friday the 13th

In Friday the 13th von Gun Media haben Spieler die Möglichkeit, die berühmten Horror-Filme neu zu erleben. Sie können zum ersten Mal in der Gaming-Geschichte die Rolle von Jason Voorhees übernehmen oder als Camp-Teilnehmer versuchen zu flüchten. Die Spieler werden Zeuge des totalen Wahnsinns eines kaltblütigen Killers, der eine Spur der Verwüstung durch Camp Crystal Lake zieht. Das Spiel ist bis in das kleinste Detail eine originalgetreue Hommage an die Franchise – von den kultigen Schauplätzen, die für das Spiel ausgewählt wurden, bis hin zu verschiedenen Modellen von Jason Vorhees.

MediEvil