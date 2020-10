Perfect World Entertainment und Cryptic Studios veröffentlichen heute den Meilenstein III der Spezialkampagne Die Erlöste Zitadelle für die mehrteilige Erweiterung Neverwinter: Avernus. Das neuste Update bietet Spielern eine neue Bestenliste und zusätzliche Inhalte für das serverweite Gemeinschaftsprojekt zur Restauration von Zariels nunmehr erlösten Blutenden Zitadelle in Avernus. Meilenstein III ist nun auf dem PC verfügbar und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf der Xbox One und der PlayStation 4 starten. Konsolenspieler erhalten ab jetzt Zugriff auf die Inhalte von Meilenstein II.

Das neue Update stellt die Fortsetzung einer epischen Kampagne dar, in der Spieler der einstmals gefallenen und nunmehr erlösten Erzengelin Zariel dabei helfen, eine Zitadelle in den Neun Höllen in ein Bollwerk des Lichts umzuwandeln. Genau wie der vorangegangene Meilenstein bietet Meilenstein III ein neues serverweites Fortschrittsziel mitsamt einer neuen Bestenliste.

Features:

Neues Bestenlistenziel – Beschwörung von Zariel oder Jagdmeisterin Soradiel als Gefährten: Das primäre Bestenlistenziel für diesen Meilenstein ist der Erhalt der Fähigkeit zur Beschwörung von Zariel. Alternativ können sich Spieler auch Jagdmeisterin Soradiel, die Anführerin des Himmlischen Septems, als neuen Gefährten sichern.

Neues Jagdziel – Nachtsporn: Spieler können dem riesigen, pechschwarzen Knochenteufel, der seine Gegner mit mächtigen Säureangriffen überzieht, nachstellen, um sich epische Belohnungen zu sichern.

Neue Kammer – Der Portalraum: Der Portalraum ist nun zugänglich und bietet Helden in der Zitadelle einen direkten Zugriff auf die Weltkarte.

Neue Heldenhafte Begegnung – Hoffnung erneuern: Eine neue Heldenhafte Begegnung, in deren Verlauf die Spieler einen celestischen Verbündeten in den Neun Höllen aus größter Gefahr retten müssen.

Während sie der Zitadelle zu alter Pracht verhelfen, können sich Spieler die folgenden neuen Belohnungen sichern:

Neuer Begleiter – Lulu die Hollifantin

– Lulu die Hollifantin Neue Mode – Mode des Erneurers

– Mode des Erneurers Teleport – Schriftrollen für die Erlöste Zitadelle

– Schriftrollen für die Erlöste Zitadelle Verwandlungseffekt – Schwebende Augäpfel

– Schwebende Augäpfel Waffen – Aufwertungsmarke

Um die Kampagne Die Erlöste Zitadelle bestreiten zu können, muss ein Charakter Stufe 80 erreicht und die Kampagne Avernus sowie die Quest „Ein Funken Tugend“ abgeschlossen haben. In der neuen Kampagne werden Spieler Zariel, der mächtigen Herrscherin von Avernus, beistehen, die in Neverwinter: Avernus erlöst und aus Asmodeus’ Knechtschaft befreit wurde und die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Untaten wiedergutzumachen.

In dieser Kampagne werden Neverwinters Spieler keine Währungen sammeln oder Kampagnenaufgaben abschließen. Stattdessen müssen sie zusammenarbeiten, um vier große Meilensteine zu erreichen und die Zitadelle zu restaurieren. Die Abenteurer leisten ihren Beitrag zur Restauration, indem sie im Auftrag von Zariel Unholde erschlagen, Heldenhafte Begegnungen in Avernus abschließen, Quests des Heiligen Registers der Deputation abschließen und wöchentliche Herausforderungen bestehen. In den wöchentlichen Herausforderungen müssen Spieler Dämonen vernichten, nach Schätzen suchen oder in ältere Gewölbe reisen, um sich Zariels Gunst zu sichern, mit der sie verschiedene Gegenstände erwerben können.

Wenn einer der Meilensteine in Die Erlöste Zitadelle vorzeitig vom Server abgeschlossen wird, wird es eine gewisse Zeit dauern, bevor der nächste Meilenstein beginnt. In dieser Zeit können Spieler sich weiterhin Zariels Gunst verdienen und diese ausgeben sowie weiter an ihren persönlichen Zielen arbeiten. Sobald der nächste Meilenstein beginnt, wird der vorangegangene Meilenstein enden und Spieler können keinen weiteren Fortschritt dafür erzielen.