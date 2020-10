Marvelous Europe hat das Release-Datum zu STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town bekannt gegeben. Der neuste Teil der beliebten STORY OF SEASONS-Reihe wird am 26. März 2021 auf der Nintendo Switch veröffentlicht.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town ist der erste völlig neue Hauptteil, der zuerst auf Nintendo Switch erscheint. Spieler erleben eine Welt voller Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während sie das Land ihres Großvaters wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen. Die Spieler erwarten romantische Begegnungen in Olivingen und dank neuer Features völlig neue Freiheiten beim Bewirtschaften ihrer Farm. Sie zähmen die Wildnis, entdecken neue Tiere und Pflanzen und individualisieren ihr neues Zuhause mit einem bisher nie da gewesenen Grad an Anpassungsmöglichkeiten.

Nintendo-Fans konnten während der neuesten Nintendo Direct Mini-Ausgabe die spannende Enthüllung des Spiels miterleben. Mehr Informationen zu STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town werden von Marvelous Europe bekannt gegeben, sobald der Veröffentlichungstermin näher rückt.

Features:

Eine wilde Welt voller Entdeckungen: Spieler zähmen die Wildnis der Halbinsel, entdecken die heimische Flora und Fauna und lüften die Geheimnisse der Welt um sie herum. Mit der richtigen Nutzung ihres Landes können sie die Farm ihrer Träume von Grund auf neu erschaffen. Sie bauen Gebäude, wo immer sie es für angebracht halten, verbessern ihre landwirtschaftlichen Fertigkeiten und stellen alles her, von Zäunen bis hin zu Berieselungsanlagen für die Feldfrüchte.

Kultivieren des Bauernhofs, Kultivieren der Stadt: Spieler sammeln und verarbeiten Materialien, um Aufträge zu erfüllen, erweitern die Infrastruktur von Olivingen, verbessern Gerätschaften oder geben neue Outfits und Accessoires in Auftrag.

Einfache Mechanik, intelligentes Gameplay: Aufstrebende Farmer können sich dank der Rückkehr des Setzling-Modus und des Normalen Modus entspannen, während ein neues Auftragssystem neue Funktionen bietet, wenn Spieler den Einheimischen zur Hand gehen. Erfahrene Spieler, die sofort selbst eine geschäftige Farm erschaffen möchten, finden auch im neuen Serienteil alle Kernelemente der STORY OF SEASONS-Reihe, mit neuen Wendungen des klassischen Gameplays.

In Olivingen ist immer etwas los: Olivingen erwacht mit über 200 einzigartigen Events und lokalen Festivitäten zum Leben, an denen Spieler teilnehmen können. Dort lernen sie ihre Nachbarn besser kennen und finden unter ihnen vielleicht sogar die große Liebe.

