Codemasters veröffentlicht heute DIRT 5 auf der PlayStation 4, der Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und dem PC! DIRT 5, entwickelt vom Codemasters Cheshire Studio, bietet einen unterhaltsamen Mix an Spielmodi, von traditionellen Rennen über verschiedene Terrains, bis hin zu den Arena-Kreationen des Playground-Modus, sowie diverser Multiplayer-Features inklusive drei Party-Spielen.

Mit deutlich optimierten Ladezeiten genießen Spieler die Spannung so schnell wie noch nie. Zum ersten Mal können Rennen auf der Konsole bei 120 fps genossen werden, was nicht nur zu einer beeindruckend hohen Bildqualität, sondern auch zu ultimativer Fahrzeugkontrolle und unglaublichen Reaktionszeiten führt. Spieler, die ihre Reise noch auf der aktuellen Konsolengeneration Xbox One beginnen, erhalten mit Smart Delivery die Möglichkeit, nach dem Wechsel auf die neue Konsolengeneration der Xbox Series S/X ein kostenloses Upgrade herunterzuladen und auch auf ihrer neuen Spielplattform zu genießen.

Im bislang ambitioniertesten DIRT–Serienteil können Spieler im Playground-Modus eigene Arena-Kurse erstellen, teilen und entdecken. Drei Event-Typen stehen ihnen dabei zur Auswahl: Gate Crasher, Smash Attack und Gymkhana. Playgrounds können online geteilt werden, inklusive ihrer globalen Ranglisten, in denen sich Spieler messen können.

DIRT 5 ist ab sofort für die PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie und den PC verfügbar. Der Titel erscheint am 10. November für die Xbox Series X|S. Für die PlayStation 5 erscheint DIRT 5 in Nordamerika, Australien und Neuseeland am 12. November, im Rest der Welt am 19. November. Die Version für Google Stadia erscheint im Frühjahr 2021.

Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DIRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Unterstützung.