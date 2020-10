Die Rennspiel-Experten von Codemasters haben heute ein neues Gameplay-Video für DIRT 5 veröffentlicht, das Fans der erfolgreichen DiRT-Racing-Games begeistern wird. DIRT 5 bietet packende „Rally-Raid“-Events, mit denen Spieler klassische Rally-Action erleben können. Das neue Video veranschaulicht eines dieser schlammspritzenden Events vor atmosphärischer Kulisse im farbenfrohen China und löst möglicherweise eines der ältesten Geheimnisse Chinas.

„Rally Raid“ ist nur eines der „Punkt-zu-Punkt“-Events in DIRT 5, die knallharte Rennen auf rutschigen Pisten in unterschiedlichsten Terrains und vor faszinierenden Landschaftskulissen bietet. Das neuste Video präsentiert eines dieser Events in China, wo über schlammige Matsche, an bekannten Monumenten vorbei und durch idyllische Dörfer hindurch gerast wird – alles in allem eine epische Off-Road-Strecke, die es richtig in sich hat.

Dieses „Rally-Raid“-Event demonstriert auch einige der Fahrzeuge aus der Serie der modernen Rally-Boliden in DIRT 5, darunter der Skoda Fabia R5 und der neue Ford Fiesta R5 MKII. Doch auch Trucks, Buggies und viele weitere unterschiedliche Fahrzeuge können an diesen klassischen Rally-Events teilnehmen und den Boden Chinas zum Beben bringen.

DIRT 5 wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 und für PlayStation 5 später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DIRT 5unterstützt Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Unterstützung.