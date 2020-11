Wie auch andere Entwickler präsentiert Capcom ein Spiel für die neu erscheinenden Konsolen Xbox Series X und S sowie für die PlayStation 5. Dabei handelt es sich um kein geringeres als Devil May Cry 5 in der Special Edition.

Der Veröffentlichungs-Trailer zur Devil May Cry 5 Special Edition

Was an dieser Edition genau so “special” ist? Ihr könnt auf allerlei neue Spielmodi und Features zugreifen. So könnt ihr euch im “Legendary Dark Knight Mode” gegen eine immense Anzahl von Feinden behaupten. Im “Turbo Modus” kommen mehr Geschwindigkeit und noch stilvollere Kombos auf euch zu.

Auch der gefeierte Fanliebling Vergil wird als spielbarer Charakter auf euch warten. Durch ihn werdet ihr in der Lage sein, lang gestellte Fan-Fragen um Spardas Söhne endlich beantworten zu können. Da darf natürlich auch nicht das ikonische Schwert Yamato fehlen.









Neue Features und alte Bekannte. Mit freundlicher Bereitstellung von Capcom

Gleichzeitig wird euch auch eine bessere Gaming-Experience geboten. Neben einer packenden 3D-Audio erwartet euch auch eine gestochen scharfe Grafik, mit der ihr Framerates von bis zu 120fps eine beeindruckende 4k-Auflösung erleben könnt. Damit ermöglicht das Spiel eine realistische Umgebung von lebensechten Reflexionen, Schattenwürfen und beeindruckenden Beleuchtungseffekten. Außerdem gibt das Studio bekannt, dass die Special Edition sämtliche Inhalte der Deluxe Edition sowie des EX Color Packs aus DMC 5 enthält.

Für die XBox Series X und S ist die Devil May Cry 5 Special Edition heute schon in digitaler Version erhältlich. Für die PS5 erscheint das Spiel ebenfalls digital am 12. November. Physische Versionen können leider erst ab dem 4. Dezember käuflich erworben werden.

Auch Spieler am PC, der PlayStation 4 und der Xbox-One werden in den Genuss der Vergil-Inhalte kommen. Allerdings müsst ihr euch dafür etwas gedulden. Erst am 15. Dezember wird das Spiel für diese Geräte verfügbar sein – genau richtig, um euch den ersten Weihnachtswunsch zu erfüllen.