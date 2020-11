Endlich hat das lange Warten ein Ende. Mit geschärften Äxten und harten Schilden könnt ihr ab heute in die Welt von Assassin’s Creed Valhalla eintauchen und als Eivor England erobern.

Hierfür spricht vor allem das neue instinktive Kampfsystem. Ob ihr eure Gegener im Nahkampf einfach nur schlagen oder doch lieber verstümmeln – oder sogar enthaupten wollt, bleibt allein euch überlassen. Durch Eivors beidhändigen Kampfstil könnt ihr euch auf jeden Fall mit einer breiten Auswahl aus Äxten, Schwertern und sogar Schilden jedem neuen Gegnertyp in den Weg stellen. Auch die versteckten Klingen kommen bei Assassin’s Creed Valhalla natürlich nicht zu kurz.

Gleichzeitig müsst ihr auch euer Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen können. Denn wer in England überleben will, muss auch sein Redetalent anwenden können. Denn wer die Kunst der Diplomatie beherrscht, kann Freundschaften und Allianzen knüpfen. Wer weiß, wann diese mal nützlich sein können…

Egal ob ihr euch für die männliche oder weibliche Version Eivors entscheidet – das Wohl eures Clans liegt in euren Händen. Ihr müsst mit der Gemeinschaft des Clans eure Siedlungen aufbauen, verstärken und den Gegebenheiten anpassen, damit ihr in England eure neue Heimat finden könnt.

Assassin’s Creed Valhalla ist spielbar für die Xbox One, die Xbox Series X sowie für die PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Dabei gilt für die Gamer an der Xbox One und der PlayStation 4: Wenn ihr euch im Laufe der Zeit die jeweils neue Generation eurer Konsolen kaufen solltet, könnt ihr das Spiel kostenlos upgraden. Auch PC-Spieler können das Spiel über die Stores von Epic Games, Ubisoft und Stadia erhalten.

Obwohl für den Release eigentlich der 17. November angedacht war, könnt ihr doch schon eine Woche vorher loslegen und den Wikinger in euch rauslassen.