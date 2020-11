Howdy, Fans der Red Dead Redemption-Reihe! Wenn ihr Red Dead Online spielt, passt jetzt genau auf. Es gibt neue Boni für Sammler und Kopfgeldjäger. Aber es gibt auch andere Nettigkeiten von Rockstar, weshalb es sich lohnt nochmal in den Sattel zu steigen.

Wie Rockstar Games bekannt gegeben hat, erhält jeder, der sich diese Woche bei Red Dead Online einloggt, eine Auswahl von nettem Zubehör. Hierbei handelt es sich um zwei Vogeleier, zwei Pfeilspitzen und zwei Familienerbstücke.



Sammler, die mindestens fünf Sammelobjekte ausbuddeln, erhalten ein Angebot von 40% Rabatt auf ein Objekt der Stufe “Etabliert” oder höher. Wenn ihr allerdings Rang 5 oder höher habt, bekommt ihr vier Megafauna Fossile und einen kostenlosen Mantel.

Verdient ihr euer Geld lieber als Kopfgeldjäger, könnt ihr euch ebenfalls eine goldene Nase verdienen. Ihr erhaltet einen zusätzlichen Geldbonus von 50% auf all eure Aufträge. Beim Abschluss einer “Legendären Kopfgeldjagd” , steht euch ein Rabatt von 40% auf alle Kopfgeldjägerobjekte der Stufe “Etabliert” oder höher zu. Seid ihr Rang 5 oder höher, bekommt ihr ein kostenloses Rollenoutfit, ein Accessoir oder eine Emote.

Aaaber (Staubsaugerwerbemelodie wird eingespielt) das ist noch längst nicht alles! Wenn ihr einen Blick in den Katalog unseres Vertrauens “Wheeler, Rawson and Co.” werft, könnt ihr hier ebenfalls limitierte Mode ergattern! Schaut euch hier an, wie sich die Western-Models in Schale schmeißen:





Quelle: Rock Star Games

Zum Schluss lohnt es sich noch euren Rock Star Games Social Club mit Amazon Gaming zu verbinden. So könnt ihr fünf legendäre Tierpheromone abstauben. Gleichzeitig stehen 6000 Naturalisten XP, ein kostenloses Wildniscamp sowie einen kostenlosen Katata-Mantel, aus der Haut des legendären Katata-Elchs für euch bereit.

Euren Naturalisten könnt ihr mit 6000 XP mehr ausstatten

Außerdem gibt es noch eine Frist bis zum 23. November. Wenn ihr bisdahin euren Account mit Amazon Gaming verbindet, schenkt euch Read Dead Online einen Patronengurt. Dazu gehört auch ein um 50% reduzierter doppelter Patronengurt, ein halb so teures Lagerfeuer und ein um 30% reduzierter verbesserter Bogen.

Klingt nach einer guten Gelegenheit den Cowboyhut zu richten und sich wieder ins Abenteuer zu stürzen. Viel Spaß dabei 😉