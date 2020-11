Dodge Roll, Singlecore Games und Devolver Digital haben Exit the Gungeon, das neueste Abenteuer des verrückten Gungeonverse, für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Um dieses geschichtsträchtige Ereignis gebührend zu feiern erscheint zudem das “Hello To Arms”- Update für das Spiel auf allen Plattformen.

Das neueste Update für Exit the Gungeon bringt ein gut ausgestattetes Arsenal an Erweiterungen, Updates und Verbesserungen für den Bullet-Hell-Dungeon-Climber mit sich und verbessert ab heute das Leben neuer Gungeon-Grünschnäbel und alter Gungeon-Hasen auf PS4, Xbox One, Apple Arcade, Nintendo Switch und Steam.

Features: