Wir haben bereits darüber gesprochen, dass leider nicht jeder in den Genuss einer PlayStation 5 gleich am Launch Day kommen wird. Aber für alle, die die Köpfe traurig hängen lassen, kommt jetzt die Aufmunterung. Denn der PS5 Simulator ist jetzt da! Der deutsche Spieleentwickler Alex Grade steckt dahinter und lässt uns die Freude über eine neue Konsole digital erleben.

Inhalt des Spiels

Sieht man sich die Website des Simulators an, kann man nicht anders als ein wenig zu schmunzeln. Denn das Spiel nimmt sich selbst nicht besonders ernst. So verspricht der PS5 Simulator, dass der furchtbare Kabelsalat genau wie im echten Leben Teil des Spiels sei. Auch das Feature, dass es fast überall Physik gäbe, was Newton nicht glücklich machen dürfte, treibt einem das Grinsen ins Gesicht.

Quelle: https://alxgrade.itch.io/ps5-simulator



Im Spiel verfolgt ihr den gesamten Prozess zum Erhalt einen PlayStation 5. Die PlayStation 5 wird euch nach Hause geliefert. Ihr packt sie aus, schließt sie vernünftig an…und haut den Controller gegen den Fernseher. Weil.. wieso auch nicht.



Ankommen

Auspacken

Unordnung

Kabelsalat

Auch wenn das Spiel sich selbst nicht so ernst nimmt, kann man beim Aufbau des Spiels schon von einer gewissen Liebe zum Detail sprechen. Gerade die Raum – und Aufgabengestaltung spiegeln dies deutlich wider. Es sind Kleinigkeiten beachtet worden, die den Aufbau einer Konsole auf die Schippe nehmen und gleichzeitig eine Form von Selbstidentifikation beim Spieler auslösen. Denn wer bitteschön freut sich denn schon auf den ver#§’%! Kabelsalat beim Anschließen seiner Konsole?!

Das Spiel könnt ihr ironischer Weise erstmal nur auf einem Windows-PC spielen. Dafür könnt ihr den PS5 Simulator direkt von der Website kostenlos downloaden.