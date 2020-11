Na, liebe Gamer, wohnt ihr zufällig in Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland oder Südkorea? Ja? Dann startet für euch heute der große Release der PlayStation 5! Der Rest von uns muss sich leider noch bis zum 19. November gedulden.

Gestern meldete sich bereits Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE), zu Wort. In seinem kurzen Beitrag im PlayStation.Blog verkündete er den baldigen Start des Verkaufs. Er dankte den Fans für das Vertrauen und freue sich darauf diese Innovation endlich mit ihnen teilen zu können.

Während viele sich freuen ihre neue PS5 in den Händen halten zu können, gibt es auch viele lange Gesichter. Denn der Release der PlayStation 5 findet an beiden Terminen zunächst ausschließlich online statt. Dazu erklärt sich SIE schon zu Beginn des Monats. Man wolle die Massenansammlungen in Zeiten von COVID-19 vor Geschäften minimieren und auf die Gesundheit aller achtgeben. Weiterhin wird dazu aufgerufen schon im Voraus zu planen. Während also die Vorverkaufszahlen steigen, werden die wenigsten eine Chance bekommen noch am Release-Day eine neue Konsole abgreifen zu können. Dieser Ärger macht sich in den Medien breit. Schon in den Kommentaren zu Jim Ryans Verlautbarung wird dem Ärger Luft gemacht. Die Fans beschweren sich wegen eingesetzter Bots keine PS5 zum Release erhalten zu können. Auch in den Twitter-Kommentaren hagelt es ähnliche Kritik.

Aber das Ganze hat auch eine gute Seite. Ein Kommentator im PlayStation.Blog erinnert daran, dass alle Release-Spiele bereits in Versionen für die PlayStation 4 erhältlich sind. Die für die PS5 exklusiven Spiele werden ohnehin erst im nächsten Jahr verfügbar sein.



Unser Fazit: Lasst die Ohren nicht hängen, wenn ihr nicht am Release der PlayStation 5 sofort eine Konsole abstauben könnt. Vertreibt euch die Zeit mit den bereits vorhandenen Spielen auf eurer bereits verhandenen PlayStation 4. Wer weiß, wann der erste Sale für die next-gen Konsole bereit steht?