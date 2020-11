Nur noch eine Woche bis zum neuen Update. Um seinen Fans die Wartezeit bis zum 24. November zu verkürzen, hat Blizzard zu WoW Shadowlands einen neuen Cinametic Trailer veröffentlicht.

Jenseits des Schleiers liegen die Schattenlande, wo jede Seele ihren Platz hat. — ein Kyrianer



Von den höchsten Ebenen der Bastion bis hinunter in den tiefen Schlund, der WoW Shadowlands Cinematic Trailer zeigt euch, welchem Pakt ihr euch ab dem 24. November anschließen könnt. Diese vier Pakte werdem im Trailer außerdem genauer beleuchtet.



Anfänglich gleitet ihr mit den engelsgleichen Kyrianern über die Himmel der Bastion. Nur die ehrbarsten aller Seelen können an ihrer Seite kämpfen. Anschließend befindet ihr euch im Ardenwald, der Heimat der Nachtfae. Diese Hüter der Natur begleiten alle Wesen auf ihrer Reise vom Leben in den Tod.

Dann wandelt sich die Kulisse und es ist plötzlich karg. Ihr verfolgt eine epische Schlacht der Nekrolords in Maldraxxus. Ihre Armee aus Kriegsherren verteidigt die Schattenlande. Schließlich steigt der Zuschauer hinab in die finstere Region der Venthyr. Ihr seid in Revendreth, wo die sündhaften Seelen geläutert werden.



Wisst ihr schon für welchen der vier Pakte ihr Kämpfen werdet? Ab dem 24. November werdet ihr eine Entscheidung treffen müssen. Bis dahin noch viel Spaß in eurer zweiten Woche von “Flut des Todes”!