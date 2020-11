Erst seit knapp einer Woche können Fans Destiny 2: Beyond Light von Bungie spielen. Jetzt hat sich der Entwickler mit dem Berliner Urban Art-Trio Die Dixons zusammengetan. Das Resultat? Ein riesiges Bild in Berlin und der Start des Social Media-Wettbewerbs #GuardiansStayHome.

Der Bahnhof Wedding in der Müllerstraße 167 dürfte im Moment wohl für viele Destiny-Fans ein Anlaufpunkt sein. Denn hier prangt an einer ehemals leeren Hauswand die neuste Kunst des Urban Art-Trios Die Dixons, die eine Szene aus Destiny 2 zum Leben erwecken lassen.

Making of eines Hüters, der auf dem Mond Europa in die eisigen Weiten blickt



Wettbewerb #GuardiansStayHome

Der Social Media-Wettbewerb #GuardiansStayHome startete bereits am 14. November und wird noch bis zum 28. November andauern. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, müsst ihr lediglich ein Foto von eurem Gaming-Setup mit einer Szene von Destiny 2 auf Twitter teilen. Nutzt dafür den entsprechenden Hashtag.

Zu gewinnen gibt es auch eine ganze Menge. So erhalten zum Beispiel die beiden ersten Plätze jeweils die Destiny 2 Beyond Light Collector’s Edition sowie eine Destiny Tricorn-Gesichtsmaske.

Die Dritt- und Viertplatzierten erhalten einen Destiny Luna Collection Sherpa Hybrid-Hoodie sowie ebenfalls eine Destiniy Tricron-Gesichtsmaske.

Falls ihr mehr dazu wissen möchtet, könnt ihr hier mehr zu den Teilnahmebedingungen, etc. erfahren.



Darüber hinaus gibt es auch tolle Neuigkeiten für alle Gamer an der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S. Denn Destiny 2: Jenseits des Lichts ist auch für diese Konsolen jetzt verfügbar! Wenn ihr die Erweitung ursprünglich für die PS4 und die Xbox One gekauft habt, könnt ihr eure Daten kostenlos auf die jüngere Konsole übertragen.