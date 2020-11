Seit Ende Oktober konnte man schon den Frühzugang käuflich erwerben, aber seit gestern ist der neue Modus von Blizzard für alle zugänglich. Die Season 1 von Hearthstone: Duelle hat begonnen.

Hearthstone: Duelle? Was ist das denn?

Dieser Spielmodus ist der dritte alternative Spielmodus neben Arena und Schlachtfeld. Startet ihr den Modus, könnt ihr selbst entscheiden auf welchem Niveau ihr zocken möchtet. Die normalen Runden sind kostenlos und erlauben euch mit neuen Kombinationen aus Helden und Heldenfähigkeiten zu experimentieren. Zur Teilnahme an den heroischen Runden müsst ihr erst 150 Gold bezahlen oder euch einen Gastzugang für 1,99€ erkaufen. Dieser Gastzugang erlaubt euch auch die Teilnahme an der Arena. Wenn ihr ebenfalls noch Arenazugänge besitzt, könnt ihr diese auch für die heroischen Runden nutzen. Außerdem erhaltet ihr bei der Teilnahme an heroischen Runden auch erfolgsbasierte Belohnungen wie Gold, Arkanstaub und Kartenpackungen.

Zu Beginn eines Spiels könnt ihr euch für einen Helden und eine Heldenfähigkeit entscheiden. Um diese beiden herum baut ihr euer Deck aus 15 Karten. Anschließend wählt ihr einen Schatz. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen passiven und aktiven Schätzen vorgenommen. Passive Schätze geben euch über das Spiel besondere Boni, ihr könnt allerdings pro Duellrunde nur zwei passive Schätze erhalten. Aktive Schätze sind zusätzliche Karten, die vor Spielbeginn in eure Decks gemischt werden. Von denen könnt ihr maximal fünf pro Duellrunde erhalten.



Eine Auswahl an Schätzen, die euch erwartet Quelle: Blizzard



Für den Duellmodus könnt ihr auf folgende Kartendecks zugreifen:

Klassik

Basis

Der Fluch von Naxxramas

Das Flüstern der Alten Götter

Eine Nacht in Karazhan

Akademie Scholomance

Der Dunkelmond-Wahnsinn





Season 1: Das erwartet euch

Zu Beginn der Season 1 von Hearthstone: Duelle erhält außerdem jede Klasse Zugang zu 2 Heldenfähigkeiten und 3 Schätzen. Ihr möchtet gern eure Heldenfähigkeiten und Schätze aus dem Frühzugang verwenden? Dann müsst ihr einige Kriterien erfüllen, die ihr hier nochmal nachlesen könnt.

Thematisch nimmt die erste Season auf Zauberduelle Bezug. Euch bekannte Personen aus der Akademie Scholomance werden dabei sein. Dabei vertreten sie eine eigene Klasse sowie einen eigenen Spielstil.

Die Themen werden sich zum Saisonende vorraussichtlich immer ändern. Außerdem werden neue Helden hinzukommen und Schätze werden ausgetauscht.