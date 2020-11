Die weltweite Pandemie beschäftigt uns als Gemeinschaft. Nur wenn wir als Gruppe zusammenarbeiten und mit gesundem Menschenverstand aufeinander achten, können wir dieses Virus besiegen. So sieht das auch das Münchner Unternehmen Gamify. Denn ab heute könnt ihr sowohl im Google Play Store als auch in der Web-App mit Super Simple Stuff das Virus spielerisch an seiner Ausbreitung hindern.

Wie auch Ndemic Creations (Macher der Plague Inc. – Reihe) kooperiert auch Gamify mit einem Expertenteam. So hat die Medizinische Universität Wien die App fachlich geprüft und hält sie für geeignet an der Eindämmung des COVID-19 Erregers mitzuwirken. Durch den spielerischen Umgang mit den Hygienevorschriften der WHO sollen wir diese nämlich unterbewusst übernehmen.

Super Simple Stuff: Das Spielprinzip

Wie es der Titel schon vermuten lässt, ist das Spiel auch super simpel gestaltet. Einzige Voraussetzung: Ihr solltet lesen können oder jemanden zum Vorlesen dabei haben.

Euer Ziel ist es so schnell wie möglich die euch vorher erklärten Aufgaben auszuführen. So sollt ihr zum Beispiel Hamsterkäufe vermeiden oder euch vernünftig die Hände waschen. (Wieder die Frage: Warum ist das Händewaschen so eine Mammutaufgabe?!)









Damit erinnert Super Simple Stuff an einige andere mobile Spiele, die sich dem Bildungsauftrag verschrieben haben. Ein beliebtes Beispiel ist der Klassiker Dumb Ways to Die. Die Message der Metro Trains Melbourne hier: “Verhaltet euch vorsichtig in der Nähe von Zügen”.



Wenn ihr euch jetzt denkt:”Wow, das klingt so simpel!” Dann sagen wir: Ja, das ist es auch! Und darum geht es auch! Also wascht euch die Hände, holt euch das Spiel, und verhindert die weitere Ausbreitung von COVID-19.