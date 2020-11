Das lange Warten ist vorbei, liebe Gamer! Endlich könnt ihr ab heute auch loslegen, denn der Release der PlayStation 5 geht in seine letzte Runde! Was wohl euer erstes Spiel auf der next-gen Konsole sein wird? Teilt doch eure Erfahrungen mit uns auf unseren Social Media Kanälen.

Auch Sony steht schon den ganzen Morgen (und die ganze Nacht) in den Startlöchern und twittert was das Zeug hält, um mit euch den Release zu zelebrieren. In den geteilten Videos könnt ihr euch auch nochmal die ganzen Features ansehen. Hier ein paar Exemplare der heutigen Tweets:

Auch wenn ihr länger warten musstet als andere Teile der Welt, hat sich das Warten aus verschiedenen Gründen gelohnt. Denn der spätere Release der PlayStation 5 erlaubt euch eure DualSense Controller auch direkt am PC auszutesten. Ihr habt bestimmt auch Spiele, die ihr lieber mit dem Controller am PC spielt als mit der Tastatur.

Falls ihr noch unentschlossen sein solltet, was ihr genau mit eurer PS5 als erstes spielen möchtet, haben wir hier eine Liste mit Titeln , die für die Konsole erscheinen.

Jetzt bleibt uns nicht mehr viel übrig als mit euch gemeinsam den Release der PlayStation 5 zu zelebrieren. Viel Spaß beim Daddeln!