Yeehaw, liebe Gamer! Es gibt Neuigkeiten von Rockstar. Der Online-Zugang von Red Dead Online war bisher nur den Käufern von Red Dead Redemption 2 vorbehalten. Dies ändert sich nun. Denn Red Dead Online ist ab dem 1. Dezember als eigenständiges Spiel erhältlich.

Ihr habt Lust auf Outlaw-Action im Wilden Westen, möchtet aber eure eigene Geschichte schreiben? Das könnt ihr jetzt tun! Red Dead Online bietet euch die Möglichkeit die raue Prärie und die frühmoderne Großstadt mit euren Spezialrollen zu erkunden. Es gibt den Kopfgeldjäger, den Naturkundler, den Händler, den Sammler und den Schwarzbrenner.

Diese erlauben euch den Aufbau einer eigenen Existenz, in der ihr euch auf der großen Karte nach Lust und Liebe austoben könnt.

Die Raufbolde unter euch können in Showdown-Modi an legendären Schießereien teilnehmen und somit um Gebiete und Vorräte kämpfen. Natürlich könnt ihr euer Glück auch in einer Partie Poker unter Beweis stellen. Eine besondere Erfahrung bieten auch die Free-Roam-Missionen, die sich ganz unterschiedlich entwickeln können, je nach dem wie (un)ehrenhaft ihr seid.

Ab dem 1. Dezember bis zum 15. Februar werdet ihr Red Dead Online als Standalone mit einem Rabatt von 75% erhalten. In diesem Zeitraum ist das Spiel im PlayStation Store, im Microsoft Store, im Rockstar Games Launcher, im Epic Games Store und bei Steam für 4,99€ erhältlich. Allgemein gilt, dass ihr einen Speicherplatz von 123 GB besitzen müsst. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, den Story-Modus von Red Dead Redemption 2 freischalten zu können. Allerdings muss das Spiel separat erworben werden.

Gamer an den Konsolen sollten darauf achten, dass PlayStation Plus oder Xbox Live Gold zum Spielen benötigt werden. Wollt ihr das Spiel auf den Xbox-Series-Konsolen oder auf der PlayStation 5 spielen, ist das auch kein Problem. Durch die Abwärtskompatibilität werden euch keine Steine in den Weg gelegt.

Doppelte XP bei Kopfgeldmissionen & für Missionen aus “Ein Land der Möglichkeiten”

Es gibt noch mehr Neuigkeiten zu Red Dead Online! Die Kopfgeldjäger unter euch werden in dieser Woche mit einer doppelten Ladung von XP bei ihrem Missionen belohnt. Gleiches gilt für diejenigen unter euch, die eine Mission der Reihe “Ein Land der Möglichkeiten” abschließen.

In dieser Reihe sollt ihr der Witwe Jessica LeClerk und ihrer rechten Hand Horley helfen. Die beiden wollen Rache an den Männern üben, die Jessicas Ehemann umgebracht haben. Dabei trefft ihr nicht nur auf neue NPCs, auch einige altbekannte Helden werden mitmischen.

Natürlich hat auch euer altvertrauter Katalog “Wheeler, Rawson & Co.” einiges für euch im Angebot. Diese Woche gibt es folgende Rabatte: 30% auf alle Pferde, 30% auf alle Schofield-Revolver, Pistolen und Repetiergewehre sowie 40% Rabatt auf alle Outfits inkl. Rollenoutfits. Außerdem erwarten euch 30% Rabatt auf alle Sättel und verbesserten Sättel, sowie 30% Rabatt auf Mäntel und Westen.



30% auf bestimme Waffen

Rabatte auf Kleidung!

Schwaben des Wilden Westens, gönnt euch einen kleinen Einkauf.

Wir wünschen euch allen viel Spaß mit dem Standalone Red Dead Online ab dem 1. Dezember!