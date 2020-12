Zum ersten Mal verleiht Apple die „App Store Best of 2020“- Awards und würdigt damit 15 App-Entwickler, die in diesem Jahr die beliebtesten Apps & Spiele auf der Plattform veröffentlicht haben.

Es ist nichts Neues, dass Apple am Ende eines Jahres verkündet, welche die beliebtesten Apps und Spiele im App Store gewesen sind. Dass dieses Jahr die beliebtesten Spiele eine Trophäe erhalten, ist allerdings schon etwas Besonderes. Wir stellen euch die beliebtesten Apps & Spiele in den jeweiligen Kategorien vor.

Die beliebtesten Spiele des Jahres:

iPhone-Spiel des Jahres: Genshin Impact von MiHoYo

iPad-Spiel des Jahres: Legends of Runeterra von Riot Games

Mac-Spiel des Jahres: Disco Elysium von ZA/UM

Apple-Tv-Spiel des Jahres: Dandara Trials of Fear Edition von Raw Fury

Apple-Arcade-Spiel des Jahres: Sneaky Sasquatch von Rac 7



Die beliebtesten Apps des Jahres:

iPhone-App des Jahres: Wakeout! von Andres Canella

iPad-App des Jahres: Zoom

Mac-App des Jahres: Fantastical von Flexibits

Apple-Tv-App des Jahres: Disney+

Apple-Watch-App des Jahres: Endel



Die App Trends des Jahres:

Shine

Explain Everything Whiteboard

Caribu

Pokémon Go

ShareTheMeal



So sieht der Award übrigens aus. Jeder Preisträger erhält die aus 100% recyceltem Aluminium bestehende Trophäe, die das Logo des App Stores darstellt. Auf der Rückseite ist der jeweilige Name des Gewinners eingraviert.

Der App Store Best of 2020 Award Quelle: Apple

Wir gratulieren allen Gewinnern der App Store Best of 2020 Awards. Vielleicht ist ja auch was dabei, was ihr, liebe Gamer, mal ausprobieren möchtet.