Im Jahr 2006 haben wir zum ersten Mal von dem 1,80m großen, gerechtigkeitsliebenden Hund Sam und dem hyperkinetischen Hasen-Ding Max gehört. Telltale Games hat das Spiel damals entwickelt und wir waren direkt verliebt. Jetzt bekommen die beiden eine Verjüngung. Denn Skunkape Games hat mit dem Segen von Entwickler Steve Purcell Sam & Max Save The World – Remastered veröffentlicht. Diese neue Version könnt ihr ab heute auf der Nintendo Switch sowie dem PC spielen.

Trailer von Sam & Max Save The World – Remastered

Mit einer optischen Auffrischung sowie einer Anpassung an das Breitbildformat, könnt ihr Sam und Max beim Lösen von kniffligen Rätseln helfen. Die Taten eurer Helden im Comicformat werden außerdem von fünf neuen Musikstücken szenisch untermalt.



Unsere tierischen Detektive im neuen Glanz.

Quelle: Skunkapegames.com

Sam & Max Save The World – Remastered verspricht euch den altvertrauten Humor in neuem Stil. Kommt einigen kniffligen Fällen von Hypnose auf die Spur, enttarnt die Bösewichte und sorgt wieder für Ruhe in eurer Stadt! Was die riesige Statue von Abraham Lincoln damit zu tun hat? Wir werden es herausfinden müssen.

Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Entdecken eines geliebten Klassikers. Hier könnt ihr das Spiel ab heute Nachmittag um 17 Uhr bei Steam käuflich erwerben.