Mit El Hijo – A Wild West Tale präsentiert HandyGames ein Abenteuerspiel, das gänzlich ohne Gewalt auskommt. Ihr müsst lediglich ein schleicherisches Talent beweisen und genügend Zielwasser trinken. Auf jeden Fall könnt ihr direkt loslegen, denn der Release des Spiels startet heute. Dabei könnt ihr mit folgenden Plattformen auf das Spiel zugreifen: Pc, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia.

Irgendwo im Wilden Westen, wahrscheinlich an der Grenze zu Mexiko: Ihr spielt den sechs Jahre alten El Hijo, der von seiner Mutter in ein Kloster gegeben wird, nachdem ihre Farm von Banditen überfallen wird. Doch der kleine Junge fühlt sich in der Fremde nicht wohl.

Also plant er seine Flucht. Dabei vereint er die spitzbübische Art eines Kindes mit der herausragenden Fähigkeit in den Schatten zu handeln. Nachdem El Hijo das Kloster verlassen hat, wartet die raue Welt des Wilden Westens auf ihn. Hinter jede Ecke lauern gefährliche Banditen, die er geschickt umgehen muss. Seine einzige Möglichkeit nicht entdeckt zu werden, besteht im taktischen Handeln. Werden El Hijo und seine Mutter jemals wieder vereint sein? Findet es selbst heraus.

Weicht potenziellen Gefahren aus

Nutzt taktische Mittel Quelle: HandyGames



El Hijo – A Wild West Tale erfindet mit seinen verwendeten Spielmechaniken das Rad nicht neu. Das ist allerdings auch nicht notwendig. Denn die Möglichkeiten, die dieses Spiel gibt, fügen sich intuitiv ins Gameplay und ermöglichen somit Spielspaß für Jung und Alt.

Wie auch andere Spiele, die wir bereits vorgestellt haben, wird auch El Hijo von einem großen Geldgeber mitfinanziert; namentlich das Medienboard Berlin Brandenburg sowie Nordmedia.

Wir wünschen euch viel Spaß in der Welt des Spaghettiwesterns!