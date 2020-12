Ihr Gamer da draußen, zückt eure Pinsel und beginnt das Malen, denn Drawn to Life: New Realms ist ab heute erhältlich! Damit unterziehen der bekannte Publisher 505 Games und Entwickler Digital Continue der bunten, quirligen Reihe eine Verjüngungskur. Seht euch hier den Trailer an und werdet direkt verzaubert:

Dieser Teil der Drawn to Life- Reihe knüpft an die Ereignisse von Drawn to Life: The Next Chapter an. Ihr werdet euch wieder mit Mari, Jowee und all euren liebsten Charakteren zusammenschließen können. Doch diesmal müsst ihr zwischen dem Reich Raposa und der Menschenwelt umherreisen, um dem Geheimnis des Schattens auf die Schliche kommen zu können.

Dabei warten viele einzigartige Spielzeuge und mehr als 70 NPCs auf euch, die darauf warten mit euch zu interagieren. Natürlich gibt es auch über 100 Fantasiekämpfe zu bestreiten.

Aber auch eurer Fantasie wird wieder keine Grenzen gesetzt. So könnt ihr euch an über Millionen Farben sowie verschiedenen Stickern austoben und somit euren persönlichen Helden kreieren. Außerdem könnt ihr 50 neuen Musiktiteln lauschen sowie eine aufgefrischte 2D-Welt begutachten.

Erkundet spannende Level

Erkundet 2 Welten

Und gestaltet euren eigenen Helden! Quelle: Digital Continue

Für einen Preis von 2,99€ können sich PC-Spieler bei Steam das Spiel kaufen. Ebenfalls wird das Spiel für die Nintendo Switch sowie Android und iOs erhältlich sein. Darüber hinaus sind bereits verschiedene Erweiterungen für den quirligen Malspaß geplant.



Wir wünschen euch viel Spaß bei Drawn to Life: Two Realms und hoffen, dass ihr eurer Fantasie freien lauf lasst!