Seit knapp 14 Stunden ist die Season 1 von Shadowlands nun online. Diese beschert euch einen ersten großen Plot und viele nützliche Gadgets zur Aufklärung dessen, was in den Shadowlands vor sich geht. Wir zeigen euch, was Blizzard für euch geplant hat.

Im Zentrum des ersten großen Plots steht Schloss Nathria, ein mächtiges Gebäude im Revendreth. Dieser Ort eignet sich perfekt für 10 Spieler, die den Ort des Grafen Denathrius erkunden wollen. Ihr müsst Mut beweisen, wenn ihr die düstere Verschwörung aufdecken möchtet, die droht die Schattenlande zukünftig im Chaos versinken zu lassen. Dabei müsst ihr eine schreckliche Bestie besiegen und eine arme Seele vor einem grausamen Schicksal retten und euch auf einem Ball gegen den arroganten Adel behaupten. Darüber hinaus warten noch die steinernen Armeen von Revendreth auf euch, bevor ihr den Verräter schließlich überführen könnt.

Weitere Features von Season 1

Nun beginnt auch die neue Saison der mythischen Schlüsselsteindungeons. Diese hält ebenfalls den ersten saisonalen Affix für euch bereit: Stolz. Aktiviert ihr diesen und besiegt einen Gegner (keine Bosse), beschwört eure Eitelkeit eine Manifestation des Stolzes herauf. Besiegt ihr diese, erhält eure Gruppe den Sträkungseffekt Stolz. Dadurch wird euer Schaden, eure Manaregeneration und eure Bewegungsgeschwindigkeit eine Minute lang erhöht. Dieser Stärkungseffekt funktioniert vor allem dann, wenn ihr ihn taktisch klug einsetzt. Also entscheidet weise! Hier könnt ihr euch die Ranglisten der mythischen Schlüsselsteindungeons ansehen und herausfinden, wer diese Dungeons am schnellsten gemeistert hat.

Falls ihr keine Lust haben solltet dem Computer einen vor den Latz zu knallen, probiert doch die PvP-Aktivitäten aus. Mit ihnen verdient ihr die Währungen Ehre und Eroberungen. Diese könnt ihr nutzen, um euch bei der Enklave in Oribos mit Ausrüstungsgegenständen zu versorgen. Mit Ehre könnt ihr eure PvP-Ausrüstung übrigens aufwerten. Die Teilnahme an diesen Events wird natürlich auch mit netten Preisen datiert.

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit zum Beispiel das Reittier Boshafte Kriegsspinne zu gewinnen – nichts für Arachnophobiker. Wenn ihr euch in der Rangliste nach oben kämpft und zur Elite zählt, habt ihr sogar die Möglichkeit den Seelenfresser des sündigen Gladiators zu gewinnen.

Trefft auf den Grafen Denathrius

Heimst dicke Belohnungen ein Quelle: Blizzard

Wenn ihr Aktivitäten in der Season 1 von Shadowlands abschließt, solltet ihr unbedingt in der Großen Schatzkammer vorbei schauen. Dort warten wöchentliche Belohnungen auf euch, die ihr euch selbst aussuchen dürft.