Seit knapp einem Monat ist Destiny 2: Beyond Light jetzt schon spielbar. Als ob das noch nicht genug Grund zur Freude wäre, hat Bungie jetzt noch mehr Neuigkeiten zu Destiny 2 zu verkünden. Denn nun können Gamer kostenlos Destiny 2 für ihre Next-Gen-Konsole aufwerten.

Was eigentlich schon zu Beyond Light angekündigt war, wird nun umgesetzt. Ihr könnt kostenlos eure Xbox One- oder Playstation 4- Version auf eure neue Konsole upgraden und so Destiny 2 in neuer Grafik bestaunen. Aber Bungie geht noch einen Schritt weiter. Denn die Cross-Play-Funktionen erlaubt das gemeinsame Zocken auf allen Konsolen.

Neuigkeiten zu Destiny 2: Die Smartphone-App

Wenn ihr gerade nicht am Pc oder der Konsole seid, könnt ihr über euer Smartphone euer Game organisieren. Dazu müsst ihr lediglich die Gefährten-App downloaden. Die App erlaubt euch Clans zu verwalten, Benachrichtigungen über Events zu erhalten, Ausrüstungsloads zu wechseln und vieles mehr.

Design der Gefährten-App Quelle: Bungie

Neue Season, bekannte Waffe

Die Quest Saison der Jagd ist nun seit 24 Stunden online und kommt mit einem Klassiker, der Fans begeistern sollte. Denn der Falkenmond ist zurück! Die exotische Waffe, die schon aus dem Originalspiel bekannt ist, kehrt nun zurück. Und für diese Mission werdet ihr sie definitiv brauchen. Denn die Schar-Göttin des Krieges ist auf dem Vormarsch und droht ein Sonnensystem ins Chaos zu stürzen.

Stylische Waffe…

Auch wieder mit am Start ist der Prophezeiung-Dungeon! Dieser ist ebenfalls ab sofort für alle Spieler verfügbar, damit sowohl alte Hasen und Neulinge die Geheimnisse des Dungeons entdecken können.

… und stylischer Dungeon Quelle: Bungie



Wir hoffen, dass sich diese Neuigkeiten zu Destiny 2 für euch lohnen und wünschen euch viel Spaß beim ausprobieren!