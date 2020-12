話說天下大勢.分久必合,合久必分.



(Man spricht von dem Wandel der Welt:

Alles Geteilte muss vereint werden, alles Geeinte muss geteilt werden.) Die Geschichte der Drei Reiche

Mit diesen Worten beginnt einer der vier klassischen Romane Chinas. Der Roman 三國演義 (Die Geschichte der drei Reiche) stammt aus der Ming-Dynastie und ist damit um die 400 Jahre alt. Doch seine Geschichte um die Einigung Chinas nach dem Zerfall der Han-Dynastie bleibt jung. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Videospieladaption sich so gut hält. In diesem Jahr feiert das traditionsreiche Videospiel sogar seinen 35. Geburtstag, wie die Website bekannt gibt. Am 11. Februar 2021 soll eine neue Erweiterung zu Romance of The Three Kingdoms XIV erscheinen. Wir berichten euch, was sie alles enthält.

Entwickler des Spiels ist Kou Shibusawa.

Egal ob ihr euch Liu Bei oder Cao Cao anschließt, Hauptsache ihr seid siegreich. Quelle: KOEI TECMO Europe

Die Erweiterung wird unter dem Namen Diplomacy and Strategy Expansion Pack veröffentlicht. Ihr werdet sie auf dem PC, der PlayStation 4 sowie der Nintendo Switch spielen können.

Mit dieser Erweiterung werdet ihr an den epischsten Momenten und den größten Schlachten in der Geschichte der Drei Reiche dabei sein. Denn vier neue Szenarien werden vorgestellt, in denen ihr eurer strategisches Geschick unter Beweis stellen müsst. Gleichzeitig werden in der Erweiterung auch neue Offiziers-Charakteristika vorgestellt, sodass ihr ein neues Spielgefühl mit den Eigenschaften „Plunderer“, „Adment“, „Guard“ und vielen mehr erfahren könnt. Mit dem neuen Event-Editor könnt ihr dem historischen Geschehen eine individuelle Note geben.

Also merkt euch die neue Erweiterung zu Romance of The Three Kingdoms schon mal in eurem Kalender vor. Wer ein Fan von Geschichte, historischen Schlachten und Strategiespielen ist, sollte sich definitiv den 11. Februar 2021 im Kopf behalten.

Taucht in das alte China ein und erlebt die entscheidenden Schlachten hautnah mit!