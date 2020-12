Freunde, da steigt eine Party auf der Insel! Ein neuer Trailer zu The Cayo Perico Heist erschienen. Das größte Update in der Geschichte von GTA Online verspricht eine Mission im großen Stil!

El Rubio ist das Partytier, dem die exklusive Insel gehört. Auf seinen Parties taucht alles mit Rang und Namen auf. Die besten DJs legen auf, Supermodels räkeln sich am Strand… Ach ja, nebenbei ist der blonde Brillenträger auch noch einer der größten Drogenschmuggler der Welt.

Deshalb ist Cayo Perico nicht nur eine krasse Partyinsel, sie ist auch das Hauptquarter des Drogenimperiums von El Rubio und daher auch verdammt gut gesichert. Wer hier einbrechen will, braucht einen Plan. Einen richtig guten Plan. Ihr braucht einen so guten Plan, dass ihr vielleicht noch ein paar Freunde einweihen und am besten noch ein U-Boot zur Verfügung haben solltet.

Mit dem neuen Trailer zu The Cayo Perico Heist versetzt Rockstar seine Fans schon in Vorfreude. Lud der letzte Trailer noch zum entspannten Raub unter Palmen ein, verteilt dieser eine ordentliche Dröhnung Party-Vibes!

Also macht euch startklar, denn ab dem 15. Dezember steht der Heist euch zur Verfügung!