Auf der ganz anderen Seite des Spektrums befindet sich der Radiosender Kult FM, der von Julian Casablancas (The Strokes) und The Voidz moderiert wird. Ganz seinem Namen entsprechend liefert euch der Sender alles Kultige „von füher“. In der Playlist werden Namen wie Joy Division, New Order, Danzig, The Velvet Underground und Iggy Pop vertreten sein. Aber der Sender hat ab dem 15. Dezember noch was ganz besonderes für euch: Denn The Voidz werden in einer Weltpremiere ihren Track „Alien Crime Lord“ den Zuhörern präsentieren.