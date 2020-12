Fans von Ark müssen noch ein bisschen bis zum Release von Ark II warten. Erst 2022 soll das Spiel veröffentlicht werden. Aber bis dahin könnt ihr euch ja eine Next-Gen-Konsole zulegen, mit der ihr die Welt von Ark II dann erkundigen könnt. Um euch das Warten zu versüßen, hat Studio Wildcard am Wochenende den Ark II Announcement Trailer veröffentlicht.

In dem Ark II Announcement Trailer könnt ihr Vin Diesel zusehen, wie er sich gegen Feinde zur Wehr setzt – sowohl menschlichen als auch tierischen. Wir finden, er macht dabei eine gute Figur. Als Stammesoberhaupt und Vater verteilt er ordentliche Hiebe und gibt uns einen Einblick, was den Spieler in 2022 erwarten dürfte.

Taucht ein in dieses Sandbox-Abenteuer mit beeindruckend realer Grafik, wo hinter jeder Ecke Gefahr auf euch wartet. Wir sind gespannt, was Studio Wildcard bis 2022 noch für uns bereit hält.