Bei Hearthstone wird es schaurig schön zu den Feiertagen. Denn die Alten Götter N’Zoth, C’Thun und Y’Shaarj sind jetzt gemeinsam mit 10 neuen Dienern auf dem Schlachtfeldmodus zum Winterhauchfest unterwegs. Ab heute beginnt die große Verderbnis der Kartendecks bei Hearthstone.

Für begrenzte Zeit führt Hearthstone die Dunkelmond-Preise ein. Diese werden nach jedem 4. Spielzug entdeckt und in eure Hand aufgenommen. Während des Spiels werden diese Preise immer stärker. Was mit sofort wirksamen Stärkungseffekten beginnen kann, entwickelt sich im Laufe der Partie zu mächtigen Effekten, die das gesamte Spiel über aktiv sind. Damit verpassen die Dunkelmond-Preise jeder Partie eine neue Dynamik, die jedes Spiel zusätzlich interessanter gestalten werden.

Ebenfalls warten auf euch die Quests zum Winterhauchfest. Die beiden Quests werden nacheinander in eurem Questlog auftauchen und dabei keine anderen Quests überschreiben. Schließt ihr beide Quests ab, erhaltet ihr insgesamt vier Kartenpackungen aus Der Dunkelmond-Wahnsinn. Welch schöne Bescherung!

Zum Winterhauchfest warten viele Geschenke

Apropos Bescherung! Kisten des Altvaters Winter fallen auf euer Schlachtfeld. Wenn ihr eure oder die des Gegners zerstört, erhaltet ihr ein Geschenk. Schließt ihr das Kartenchaos Schöne Bescherung ab, erhaltet ihr den Kartenrücken Plätzchen als Belohnung. Solltet ihr diesen Kartenrücken bereits in eurer Sammlung haben, bekommt ihr stattdessen eine Klassikpackung.

Aber auch das Kartenchaos Leise tröpfelt das Wachs möchte abgeschlossen werden. Denn der Altvater Kobold hat die stärksten Kreaturen und Helden aus Azeroth zusammen in einen Sack gesteckt. Es liegt an euch diesen Sack zu leeren. Schließt ihr dieses Kartenchaos ab, erhaltet ihr zur Belohnung eine Klassikpackung.

Wieder mit dabei ist der Kartenrücken Winterhauchkranz. Vom 15. bis zum 29. Dezember wartet dieser Kartenrücken im Hearthstone-Shop auf euch. Für 500 Gold oder 2,99€ könnt ihr ihn käuflich erwerben.

Schöne Bescherung

Leise tröpfelt das Wachs

Winterhauchkranz Quelle: Hearthstone

Auch im Buch der Helden beginnt ein neues Kapitel. Diesmal unterstützt ihr Garrosh bei seinem Aufstieg zum Kriegsfürsten des Kriegshymnenklans. Wenn euch das gelingt und ihr alle 8 Bosse dieses Abenteuers besiegt, erhaltet ihr eine Kriegerpackung. Diese beinhaltet ausschließlich Kriegerkarten aus dem Standardformat.

Zum Schluss noch die Antwort auf die Frage, wie ihr schnell an Gold kommt. Loggt euch einfach ein, sobald der Patch 19.2 veröffentlicht worden ist. Denn allein dafür erhaltet ihr bereits 500 Gold und fünf Kartenpackungen aus Der Dunkelmond-Wahnsinn.

Wir wünschen euch ein schönes Winterhauchfest und viel Spaß!