Ladies and Gentlemen, start your tanks! Wargaming gibt bekannt, dass die dritte Season des kostenlosen Action-MMO World of Tanks Console ab jetzt verfügbar ist. Mit dieser neuen Season können auch Gamer an den Next-Gen-Konsolen auf das Spiel zugreifen. Aber damit nicht genug. Denn auch drei neue Action-Helden aus den Achtzigern werden der neuen Season hinzugefügt.

Mit dem Update 6.0 präsentiert Wargaming eine überarbeitete Grafik. Ein erhöhter Detailgrad, verbesserte Beleuchtung und ein komplett erneuertes Userinterface sind Bestandteil dieses umfassenden Updates. Die Gamer an der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X|S profitieren gleichzeitig von einer höheren Auflösung sowie schnelleren Ladezeiten. Durch Cross-Plattform- und Cross-Generation-Kompatibilität ist es egal, vor welchem Bildschirm ihr sitzt. So könnt ihr alle gemeinsam zocken.

World of Tanks hat eine Community von über 20 Millionen Spielern und belohnt diese jetzt mit drei besonderen neuen Helden: John Rambo, Snake Plisskens und Colonel James Braddock. Alle drei Helden kommen mit besonderen Features.



John Rambo steuert das schweren Stufe-IX-Ungestüm Concept 1B. Seine einzigartigen Guerilla-Taktiken werden durch die flexible Geschützneigung und hohe Mobilität perfekt ergänzt.

Passend dazu kommt der Stufe-X-Jagdpanzer Object 268 Version V von Snake Plisskens. Dieser erzielt durch hohe Durchschlagskraft krasse Schadenswerte und vernichtet damit eure Feinde blitzschnell.

Das Strv K schweres Stufe-IX-Gerät gehört zu Colonel James Braddock, der in den 80’ern von Chuck Norris dargestellt worden ist. Durch exzellente Geschützneigung, starke vordere Turmpanzerung und verbesserte Zielerfassung steht dem rothaarigen Action-Helden nichts im Wege! Beachtet allerdings, dass diese Helden erst ab bestimmten Leveln freischaltbar sind. Colonel James Braddock ist ab Level 27 verfügbar, Snake Plissken könnt ihr ab Level 72 spielen und John Rambo steht euch ab Level 90 zur Verfügung.

Colonel James Braddock

John Rambo

Snake Plisskens Quelle: Wargaming

Mit diesen Helden seid ihr gegen jede Art von Feind gewappnet. Deshalb wünschen wir euch gutes Gelingen!