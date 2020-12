Na, wer von euch war gestern dabei und hat einen Blick auf die Games des Indie World Showcase von Nintendo erhaschen können? Wir stellen euch die Neuigkeiten für die Nintendo Switch nach Release-Date sortiert vor.



Heute noch werden für die Ninteno Switch folgende Indies released: Among Us von InnerSloth, Calico von Peachy Keen Games, Grindstone von Capybara Games und When the Past was Around von Mojiken Studio.

Bei Among Us geht es darum, dass ihr mit Freunden zusammen Crewmitglieder eines Raumschiffs spielt und überleben müsst. Denn jemand aus euren eigenen Reihen arbeitet gegen euch. Während die Crewmitglieder ihren Aufgaben nachgehen, versuchen die Betrüger diese zu sabotieren und die Besatzung aus dem Weg zu räumen. Durch die Einberufung von Notfallbesprechungen kann man einen Verdacht äußern und gemeinsam die (vermeintlich) Schuldigen über Bord werfen.

Calico ist ein Simulationsspiel, das zum Entspannen einlädt. Es ist eure Aufgabe ein Café aufzubauen und eure Stadt zur Heimat von einer Vielzahl von niedlichen Tierchen zu machen. Dabei sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt und ihr könnt euer Café nach Lust und Laune einrichten.

Wenn ihr Grindstone spielt, stellt euch auf eine neue Erfahrung der Puzzle-Abenteuer ein. Es wird brutal, es es wird viel gekäpmft und Grindstones werden gesammelt. Durch den Comic-Stil und die Animationen wirkt dieses Spiel mehr an eine Story gebunden als andere dieses Genres.



Indie Games bei Nintendo: Ein Ausblick

Trailer von Super Meat Boy Forever

Während noch im Dezember Super Meat Boy Forever von Team Meat erscheint, folgt im Januar Cyber Shadow von Yacht Club Games. Im Verlauf des Frühjahrs erscheinen:

Fisti-Fluffs von Rogue Games, Inc.

Gnosia von Playism

Very Very Valet von Toyful Games

Hazel Sky von Another Indie

Kosmokrats von Modern Wolf

Hoa von PM Studios, Inc.

Alba: A Wildlife Adventure von PiD Publishing

Finding Paradise von X.D. Network Inc.

Happy Game von Armantia Design

Trash Sailors von tinyBuild Games

Im Sommer werden dann Spelunky und Spelunky 2 von Mossmouth auf der Switch spielbar sein.

Weitere Informationen zu den Games des Indie World Showcase könnt ihr über das Indie Portal von Nintendo abrufen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken!